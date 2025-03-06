x
06 марта 2025
|
последняя новость: 13:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 марта 2025
|
06 марта 2025
|
последняя новость: 13:46
06 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лавров: "Ввод войск NATO в Украину будет означать войну с Россией"

Россия
Украина
Эмманюэль Макрон
время публикации: 06 марта 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 12:45
Лавров: "Ввод войск NATO в Украину будет означать войну с Россией"
AP Photo/Roman Koksarov

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров расценил слова западных лидеров о возможном направлении в Украину контингента миротворцев как угрозу ввести в страну войска NATO.

"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран NATO в войну против РФ. Этого допустить невозможно", – цитирует чиновника агентство ТАСС.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости европейского ядерного сдерживания России Лавров назвал угрозой в адрес России: "Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза".

Напомним: 5 марта президент Франции заявил, что Россия представляет для Европы значительную угрозу, и европейские страны уже не могут рассчитывать на помощь США. "Европа должна быть готова защитить себя", – сказал он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook