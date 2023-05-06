СМИ: взорван автомобиль Захара Прилепина, писатель ранен

По сообщениям российских СМИ, автомобиль Audi Q7, в котором находился z-идеолог, писатель Захар Прилепин, взорван в Нижнем Новгороде (по другим данным – в Нижегородской области).

Водитель (он же охранник и помощник Прилепина) погиб, писатель получил ранения, сообщает ТАСС.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Прилепин находится в тяжелом состоянии, а к месту происшествия направлен вертолет, который доставит раненого в больницу в Нижнем Новгороде.

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Источник РБК сообщил, что 6 мая Прилепин возвращался в Москву с территории аннексированных ДНР и ЛНР. Он останавливался на обед в Нижегородской области. Предположительно, злоумышленники преследовали автомобиль писателя и прикрепили взрывное устройство в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По словам источника, "взрыв был достаточно сильный, на месте взрыва образовалась воронка, Прилепин получил ранения ног".

Телеграм-канал "Украина 24/7" сообщает, что ответственность за взрыв взяло на себя некое движение "Атеш", заявившее, что "охотилось за ним с начала года".

"Он ехал к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с "сюрпризом" на дне автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице", – сообщает "Атеш". При этом никакой информации об этом якобы существующем движении пока найти не удалось.

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В Нижегородской области задержан подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Имя подозреваемого в сообщении не названо. Никакие другие подробности также не приводятся.

Следственный комитет РФ сообщил, что в связи со взрывом возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

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