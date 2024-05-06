Журналистка Надежда Кеворкова, участница прорыва блокады Газы, подозревается в оправдании террора

Российская журналистка Надежда Кеворкова, дома у которой утром 6 мая были проведены обыски, доставлена в следственный комитет. Она подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – "Оправдание терроризма".

Как сообщают "Известия", в своем Telegram-канале она публиковала посты, оправдывающие нападение группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность "Движения Талибан". Отметим, что несмотря на формальный запрет, делегации талибов не раз посещали Москву.

Кеворкова, бывшая жена Максима Шевченко, уделяет значительное внимание палестино-израильскому конфликту. Она автор книг "Палестина. Сопротивление" и "Если я забуду тебя, Иерусалим". Несколько лет назад она была задержана израильскими солдатами за попытку прорвать блокаду сектора Газы.

"Не хочется думать, что это месть определенных и, к сожалению, весьма влиятельных в России сил, за открытую пропалестинскую позицию Надежды Кеворковой, но получается, что осуждение геноцида в Газе и критика Израиля могут иметь в России негативные последствия, а поддержка геноцида палестинского народа – нет?" – написал в Шевченко в своем Telegram-канале.