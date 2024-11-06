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Телеканал Fox News объявил о победе Трампа на президентских выборах

время публикации: 06 ноября 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 09:00
Телеканал Fox News объявил о победе Трампа на президентских выборах
AP Photo/Evan Vucci

Телеканал Fox News объявил о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно этой оценке, Трамп набирает 277 голосов выборщиков.

По данным Fox News, у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

В скором времени ожидается выступление Трампа перед сторонниками.

Отметим, что CNN, NBC, AP и другие СМИ пока не заявляли о победе Трампа.

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