Телеканал Fox News объявил о победе Трампа на президентских выборах

Телеканал Fox News объявил о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно этой оценке, Трамп набирает 277 голосов выборщиков.

По данным Fox News, у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

В скором времени ожидается выступление Трампа перед сторонниками.

Отметим, что CNN, NBC, AP и другие СМИ пока не заявляли о победе Трампа.