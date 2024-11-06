Телеканал Fox News объявил о победе Трампа на президентских выборах
время публикации: 06 ноября 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 09:00
Телеканал Fox News объявил о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно этой оценке, Трамп набирает 277 голосов выборщиков.
По данным Fox News, у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.
В скором времени ожидается выступление Трампа перед сторонниками.
Отметим, что CNN, NBC, AP и другие СМИ пока не заявляли о победе Трампа.