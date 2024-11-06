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На Фудзи со значительным опозданием выпал первый снег

время публикации: 06 ноября 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 13:12
На Фудзи со значительным опозданием выпал первый снег
AP Photo/Kiichiro Sato

6 ноября на вершине горы Фудзи выпал первый снег. Это самый поздний снегопад за всю 130-летнюю историю наблюдений. Обычно снег выпадает в начале октября. Предыдущий антирекорд, 26 октября, был установлен в 1955 году.

Причина позднего снегопада – очень теплая весна. Средняя температура октября на вершине Фудзи составляет около -2 градусов Цельсия. В нынешнем году этот показатель составил 1,6 градусов, став самым высоким с 1932 года.

Напомним: власти принимают меры по ограничению числа туристов на Фуджи: священная гора – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Японии.

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