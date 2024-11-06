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Вице-канцлер Германии заявил о развале правящей коалиции

время публикации: 06 ноября 2024 г., 23:42 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 23:51
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек
AP Photo/Markus Schreiber

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил в Берлине журналистам, что правящая коалиция, в которую входили СДПГ, "зеленые", СвДП, развалилась. Журналистам в Берлине он сказал, что начинается работа над упорядоченным проведением новых выборов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем СвДП. Шольц заявил, что вынесет 15 января на голосование в Бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.

Мир
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