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Камала Харрис не спешит признавать поражение на выборах

время публикации: 06 ноября 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 14:08
Камала Харрис не спешит признавать поражение на выборах
AP Photo/Jacquelyn Martin

Несмотря на то, что ведущие американские СМИ объявили победителем на президентских выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, его соперница, вице-президент Камала Харрис пока не выступила с заявлением, в котором признала свое поражение.

Телеканал CNN цитирует близкие к демократическому кандидату источники, говорящие о необходимости предоставить Харрис время для осмысления итогов голосования. "Штабу нужно определить, что стало сильными, а что – слабыми сторонами", – сообщил один из собеседников канала.

Признание поражения – часть политической традиции США, однако оно не обязательно для выявления победителя. Дональд Трамп так и не признал, что проиграл Джо Байдену президентские выборы 2020 года, заявляя, что они были у него украдены.

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