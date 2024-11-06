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Песков: "Мне неизвестно о планах Путина поздравить Трампа"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 12:27
Песков: "Мне неизвестно о планах Путина поздравить Трампа"
Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", – сказал чиновник.

"Мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", – добавил он.

Мир
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