Выборы президента США: Харрис побеждает в Колорадо, сокращая отставание от Трампа
время публикации: 06 ноября 2024 г., 05:08 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 05:23
Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по имеющейся информации, Камала Харрис побеждает в штате Колорадо, сокращая отставание от Дональда Трампа. Также Харрис ожидаемо победила в округе Колумбия.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 198, Харрис – 112.
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