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Выборы президента США: Харрис побеждает в Колорадо, сокращая отставание от Трампа

время публикации: 06 ноября 2024 г., 05:08 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 05:23
Выборы президента США: Харрис побеждает в Колорадо, сокращая отставание от Трампа
AP Photo/Chet Strange

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по имеющейся информации, Камала Харрис побеждает в штате Колорадо, сокращая отставание от Дональда Трампа. Также Харрис ожидаемо победила в округе Колумбия.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 198, Харрис – 112.

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