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    В мире

    Опрос: 73% американцев считают, что США должны продолжать помогать Украине, несмотря на ядерный шантаж Кремля

    время публикации: | последнее обновление:
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    Опрос: 73% американцев считают, что США должны продолжать помогать Украине, несмотря на ядерный шантаж Кремля
    AP Photo/Andrew Harnik

    Опубликованы результаты опроса по поводу оказания Соединенными Штатами помощи Украине, проведенного Reuters/Ipsos среди граждан США.

    Опрос показал, что по прошествии семи с половиной месяцев после вторжения армии РФ в Украину 73% американцев согласны с тем, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может задействовать свой ядерный арсенал. Среди сторонников Демократической партии так считают 81%, среди сторонников Республиканской партии - 66%.

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    Причем в ходе опроса, проведенного 4-5 октября, 66% респондентов заявили, что Вашингтону определенно следует продолжать поставки оружия Украине. В августе, в ходе аналогичного опроса, с этим были согласны 51% респондентов.

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    В то же время, опрос показал, что большинство американцев – 58% – боятся, что США на пути к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поражать цели в РФ.

    При этом 35% американцев считают, что проблемы Украины не являются проблемами США, а потому Америка не должна активно вмешиваться в происходящее. В августе так считали 40% опрошенных.

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    68% опрошенных сказали, что они с большей вероятностью поддержат на выборах кандидата, который выступает за продолжение военной помощи Украине. 72% заявили, что они с большей вероятностью поддержат кандидата, который выступает за оказание помощи украинским беженцам.

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