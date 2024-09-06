Генштаб ВСУ заявил о перехвате 27 российских "шахедов"

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 27 из 44 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Восемь беспилотников локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), один БПЛА вернулся в ДНР.

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ также выпустила по цели в Украине одну авиационную ракету Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. Судя по всему, их не перехватили.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. ПВО продолжают работу по перехвату воздушных целей, несколько БПЛА наблюдаются в северных районах Украины.