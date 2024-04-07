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После штурма посольства в Кито Мексика разорвала отношения с Эквадором

время публикации: 07 апреля 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 12:49
После штурма посольства в Кито Мексика разорвала отношения с Эквадором
AP Photo/David Bustillos

Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором и эвакуировала персонал посольства после того, как полиция Кито ворвалась на территорию дипломатической миссии, чтобы арестовать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Глас был снят с должности еще в 2017 году и приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В 2022 году он был условно-досрочно освобожден. Вскоре после этого ему были предъявлены новые обвинения.

В декабре 2023 он пришел в посольство Мексики в Кито и попросил политического убежище. На время рассмотрения просьбы он находился на территории миссии как гость. На днях власти Мексики решили удовлетворить эту просьбу.

После этого полицейские ворвались в посольство, в нарушение международных конвенций. Они задержали Гласа. Как утверждается, в ходе операции получили ранения несколько дипломатов. Мексика обещает обратиться в международные судебные инстанции.

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