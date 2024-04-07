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Папа Римский Франциск встретится с семьями похищенных ХАМАСом израильтян

время публикации: 07 апреля 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 18:02
Папа Римский Франциск встретится с семьями похищенных ХАМАСом израильтян
AP Photo/Andrew Medichini

Глава Римской католической церкви Папа Франциск встретится в понедельник, 8 апреля, с членами семей израильских заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа вот уже полгода, с "черной субботы" 7 октября.

Семьи похищенных израильтян сопровождают министра иностранных дел Исраэля Каца в его рабочем визите в Италию и Ватикан. Сам глава МИДа проведет встречу со своим ватиканским коллегой архиепископом Полом Ричардом Галлахером и обсудит с ним важность освобождения всех 133 заложников, остающихся в руках ХАМАСа.

Несколько месяцев назад супруга премьер-министра Сара Нетаниягу обратилась обратилась к Папе Римскому Франциску с просьбой содействовать в освобождении похищенных ХАМАСом израильтян.

"Ваше Святейшество, прошу Вас лично вмешаться в этот вопрос. Пожалуйста, используйте свое влияние, чтобы потребовать немедленного освобождения всех заложников без предварительных условий", – говорится в письме.

Она также призвала понтифика призвать Международный комитет Красного Креста посетить заложников, удерживаемых в секторе Газы, и передать им жизненно важные медикаменты. "Ваше вмешательство может изменить баланс и спасти драгоценные жизни", – говорится в послании.

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