Папа Римский Франциск встретится с семьями похищенных ХАМАСом израильтян

Глава Римской католической церкви Папа Франциск встретится в понедельник, 8 апреля, с членами семей израильских заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа вот уже полгода, с "черной субботы" 7 октября.

Семьи похищенных израильтян сопровождают министра иностранных дел Исраэля Каца в его рабочем визите в Италию и Ватикан. Сам глава МИДа проведет встречу со своим ватиканским коллегой архиепископом Полом Ричардом Галлахером и обсудит с ним важность освобождения всех 133 заложников, остающихся в руках ХАМАСа.

Несколько месяцев назад супруга премьер-министра Сара Нетаниягу обратилась обратилась к Папе Римскому Франциску с просьбой содействовать в освобождении похищенных ХАМАСом израильтян.

"Ваше Святейшество, прошу Вас лично вмешаться в этот вопрос. Пожалуйста, используйте свое влияние, чтобы потребовать немедленного освобождения всех заложников без предварительных условий", – говорится в письме.

Она также призвала понтифика призвать Международный комитет Красного Креста посетить заложников, удерживаемых в секторе Газы, и передать им жизненно важные медикаменты. "Ваше вмешательство может изменить баланс и спасти драгоценные жизни", – говорится в послании.