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Жертвами землетрясения в Мьянме и Таиланде стали более 3600 человек

Погибшие
Землетрясения
Азия
время публикации: 07 апреля 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 09:26
Жертвами землетрясения в Мьянме и Таиланде стали более 3600 человек
AP Photo/Aaron Favila

Продолжают поступать уточненные сведения о жертвах землетрясения в Мьянме и Таиланде. Официально подтверждена гибель более 3600 человек.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд были направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, по состоянию на 7 апреля, в Мьянме погибли не менее 3564 человек. Около 210 считаются пропавшими без вести. Более 5000 получили ранения и травмы.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Сведения о погибших противоречивы. Погибли не менее 36 человек (тела 18 из них удалось извлечь из-под завалов), 59 считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются, в них задействованы израильские специалисты.

Мир
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