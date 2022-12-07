В Германии арестованы члены неонацистской группировки, готовившей вооруженный переворот

Полиция Германии провела операцию по задержанию ультраправых активистов, которые, согласно материалам следствия, планировали теракт в Бундестаге – германской парламенте. В общей сложности арестованы 25 человек.

Операция стала одной из крупнейших в истории ФРГ. В ней участвовало около 3000 стражей порядка, включая спецподразделения по борьбе с террором. Ранним утром 7 декабря были проведены обыски по 130 адресам по всей Германии.

Как утверждает полиция, задержанные – члены радикальной группировки "Граждане Рейха". В заявлении прокуратуры отмечается, что они значительно продвинулись в планировании вооруженного нападения на парламент.

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Группа объединяет неонацистов, сторонников теорий заговора и любителей оружия. У нее есть сторонники, в том числе, в составе германской армии. "Граждане Рейха" отказывают политической системе ФРГ в легитимности и выступают за свержение власти с помощью вооруженного переворота.

Среди подозреваемых 71-летний принц Генрих фон Ройс, наследник рода, правившего в Тюрингии. Предполагается, что именно он должен был возглавить Германию в случае успеха путча.