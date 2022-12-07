В среду, 7 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявлен Человеком года по версии журнала Time.

Он был назван Человеком года по итогам голосования, набрав около 5% голосов (более 3,3 миллиона читателей) и обойдя других кандидатов на этот титул.

На обложке журнала Time размещен коллаж, посвященный Украине, в центре которого находится большая фотография Зеленского. Подпись гласит: "Владимир Зеленский и дух Украины".

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Два дня назад Зеленского объявило Человеком года издание Financial Times. Также он был признан самым влиятельным евреем 2022 года по версии издания The Jerusalem Post.

Владимиру Зеленскому 44 года. Он родился в Кривом Роге, в еврейской семье. До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, комик, актёр кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер кино и телевидения, телеведущий, певец, юморист, пародист и юморист. Был совладельцем и художественным руководителем «Студии Квартал-95» (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала «Интер» (2010-2012). Начал политическую карьеру в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования был избран шестым президентом Украины.

Во время вторжения России на Украину в феврале 2022 года Владимир Зеленский занял позицию, направленную на защиту суверенитета Украины, отказавшись эвакуироваться из Киева во время наступления российских войск на столицу. Зеленский принял роль лидера нации в сложнейший для Украины период.

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