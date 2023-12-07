Сенат заблокировал проект многомиллиардной помощи Израилю и Украине

Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Израилю и Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США. Чтобы вынести вопрос на рассмотрение верхней палаты Конгресса, нужно было одобрение не менее 60 сенаторов, но "за" проголосовали только 49, 51 – были против. Об этом сообщил телеканал CNN.

Президент США Джо Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцем, проголосовали за выделение помощи только Израилю, но Сенат, контролируемый демократами, решение заблокировал.

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Республиканцы настаивают на том, что иностранная помощь должна сопровождаться изменением подхода администрации к защите границ США и ужесточением миграционного законодательства. Переговоры на эту тему велись, но соглашение не было достигнуто.

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Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в "захвате заложников", поскольку судьба помощи Израилю и Украине оказалась под вопросом. Два дня назад Шумер предупреждал, что без дополнительной помощи Украина может проиграть войну и демократия в Европе окажется под угрозой. По его словам, тот, кто думает, что Владимир Путин остановится на Украине, ошибаются.