Глава МИД РФ прокомментировал участие России в ситуации в Сирии

Участники трехсторонней конференции по ситуации в Сирии, прошедшей в Астане (Россия, Иран, Турция) призывают к немедленному прекращению боевых действий в этой стране и диалогу правительства и оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы решительно подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету и единству Сирии, призвали немедленно прекратить боевые действия", – сказал он в субботу, выступая на политологической конференции в Дохе, комментируя свою встречу с главами МИД Турции и Ирана по Сирии.

При этом Лавров заявил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии. "Какой прогноз? Я не могу предположить, мы этим не занимаемся", – сказал он.

Одновременно он подчеркнул, что "Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов" т опроверг, что Москва вывела корабли с базы в Тартусе, заявив, что в "Средиземноморском регионе идут военные учения".