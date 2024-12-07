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Мир

Глава МИД РФ прокомментировал участие России в ситуации в Сирии

Россия
Сирия
время публикации: 07 декабря 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 15:42
Глава МИД РФ прокомментировал участие России в ситуации в Сирии
AP Photo/Pamela Smith

Участники трехсторонней конференции по ситуации в Сирии, прошедшей в Астане (Россия, Иран, Турция) призывают к немедленному прекращению боевых действий в этой стране и диалогу правительства и оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы решительно подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету и единству Сирии, призвали немедленно прекратить боевые действия", – сказал он в субботу, выступая на политологической конференции в Дохе, комментируя свою встречу с главами МИД Турции и Ирана по Сирии.

При этом Лавров заявил, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии. "Какой прогноз? Я не могу предположить, мы этим не занимаемся", – сказал он.

Одновременно он подчеркнул, что "Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов" т опроверг, что Москва вывела корабли с базы в Тартусе, заявив, что в "Средиземноморском регионе идут военные учения".

Мир
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