ФСБ РФ объявила о задержании четырех женщин, готовивших покушения на высокопоставленных военных

ФСБ РФ объявила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которые якобы готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса. Утверждается, что эти женщины были завербованы украинскими спецслужбами, сообщает "Интерфакс".

В сообщении говорится, что задержанные прошли на территории Украины обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", – заявляет ФСБ РФ.

Имена задержанных не называются.