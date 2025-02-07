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Мир

ФСБ РФ объявила о задержании четырех женщин, готовивших покушения на высокопоставленных военных

Война в России
Россия
время публикации: 07 февраля 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 08:34
ФСБ РФ объявила о задержании четырех женщин, готовивших покушения на высокопоставленных военных
The National Antiterrorism Committee via AP

ФСБ РФ объявила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которые якобы готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса. Утверждается, что эти женщины были завербованы украинскими спецслужбами, сообщает "Интерфакс".

В сообщении говорится, что задержанные прошли на территории Украины обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", – заявляет ФСБ РФ.

Имена задержанных не называются.

Мир
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