Завершена расшифровка "черных ящиков" самолета, разбившегося под Актау

Центр расследования авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от казахстанского города Актау.

Как сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на газету O Globo, результаты расшифровки уже переданы властям Казахстана.

Напомним, что 25 декабря азербайджанский самолет Embraer попал под обстрел средств ПВО при попытке сесть в Грозном. Пилотам удалось дотянуть подбитую машину до Актау, однако при подлете к аэропорту самолет потерпел крушение. Погибли 38 человек.

6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками подверг резкой критике действия России, обвинив российское руководство в попытке скрыть правду о причинах катастрофы.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", – заявил глава государства.