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Мир

В Тибете произошло сильное землетрясение, множество жертв

Погибшие
Землетрясения
Китай
время публикации: 07 января 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 08:48
В Тибете произошло сильное землетрясение, множество жертв
AP Photo/Wally Santana

Во вторник, 7 января, в Тибетском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Тингри. Очаг залегал на глубине 10 км.

По предварительным данным, погибли более 50 человек, около 100 получили ранения и травмы.

Информация о жертвах уточняется.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Самым разрушительным за последние годы в Тибете было землетрясение, происшедшее в апреле 2010 года. Тогда погибли более 2000 человек, свыше 12000 получили ранения и травмы.

Мир
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