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Мир

Госдепартамент США готовится направить 500 миллионов долларов в GHF

Газа
время публикации: 07 июня 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 11:22
Госдепартамент США готовится направить 500 миллионов долларов в GHF
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Госдепартамент США рассматривает возможность перевода 500 миллионов долларов в Организацию Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающую за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, сообщает Reuters.

По словам источников, говоривших с Reuters, деньги будут переведены через USAID – Агентство США по международному развитию.

Также сообщается, что несколько высокопоставленных чиновников США выразили несогласие с этим планом на фоне инцидентов со стрельбой, которые были зафиксированы возле центров распределения гуманитарной помощи, и из-за сомнений в способности GHF выполнить свои обязательства.

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