Париж и Гасконь: глава КНР прибыл с визитом во Францию

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в первое за пять лет турне по Западной Европе. Целью визита стала Франция. В Париже он провел переговоры с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Украине и палестино-израильский конфликт. Глава КНР напомнил, что Китай и Франция – постоянные члены Совета безопасности ООН и должны содействовать разрядке международной ситуации, и призвал не допустить новой Холодной войны.

Во встрече, которая приходила при участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, французский лидер попытался убедить гостя оказать влияние на Россию, чтобы положить конец войне с Украиной, а также сделать китайские рынки более доступными для французских и европейских товаров.

Чтобы подкрепить слова делами, Макрон подарил китайскому лидеру две бутылки коньяка. Вторая часть визита пройдет в Гаскони – провинции, где родилась бабушка президента. Для внешней политики французского лидера характерен подобный перевод политики на неформальные рельсы.