Во Владивостоке по подозрению в избиении и ограблении женщины задержан сержант армии США

Пресс-служба американской армии сообщила об аресте во Владивостоке военнослужащего вооруженных сил США старшего сержанта Гордона Блэка, проходившего службу в Южной Корее и приехавшего в Россию самостоятельно.

Телеканал NBC со ссылкой на официальные источники передает, что Блэк закончил служить в Корее и на пути домой решил проехать через Владивосток, где живет женщина, с которой у него были романтические отношения. Он не получил на это необходимого разрешения командования.

Представительница американской армии Синтия Смит подчеркнула, что Россия, соблюдая Женевскую конвенцию, известила о задержании власти США. "Государственный департамент оказывает солдату консульскую поддержку. Учитывая деликатность ситуации, мы не можем представить детали", – сказала она.

По информации газеты "Известия", американец и россиянка познакомились через интернет. "Приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200000 рублей и алкоголь", – сообщил российскому изданию источник.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол выразил глубокую обеспокоенность задержанием. "Путин не впервые берет в заложники американских граждан. Государственный департамент предупреждал: ездить в Россию небезопасно", – написал он в социальной сети X.