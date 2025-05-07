Армия РФ атаковала Киев, есть жертвы

В ночь на 7 мая армия РФ осуществила очередную атаку на Киев с применением БПЛА-камикадзе. В результате этой атаки есть жертвы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает: "Двое погибших в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БПЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома. До восьми возросло количество пострадавших в столице. Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, сейчас госпитализировали четырех пострадавших. Четырем медики оказали помощь на месте".

По информации Кличко, в Святошинском районе Киева после российской атаки возникли пожары в нескольких квартирах на верхних этажах жилого дома. В Днепровском – разрушения на верхнем этаже дома. В Соломенском зафиксировали падение обломков БПЛА в районе нежилой застройки, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник передает: "В результате вражеской атаки БПЛА в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию. Повреждено более 10 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала".

Атака российских дронов на Киев и Киевскую область продолжается. Информация о последствиях этой атаки уточняется.