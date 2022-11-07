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    В мире

    Авиакатастрофа в Танзании. Уточненные данные об обстоятельствах трагедии и жертвах

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    Авиакатастрофа в Танзании. Уточненные данные об обстоятельствах трагедии и жертвах
    AP Photo/Andrew Kasuku

    По состоянию на утро 7 ноября, подтверждается гибель не менее 19 человек в результате аварийной посадки пассажирского самолета ATR-42-500 авиакомпании Precision Air на поверхность озера Виктория в Танзании. Самолет следовал рейсом PW494 из Дар-эс-Салама в Букобу.

    По данным Precision Air, на борту самолета находились 43 человека, 15 из них удалось спасти. Подтверждена гибель 19 пассажиров. Данные о судьбе шести пассажиров и трех членов экипажа уточняются.

    Известно, что после аварийной посадки пилоты отвечали на запросы диспетчеров, однако затем связь с ними прервалась.

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    По словам выживших пассажиров, самолет садился в сложных погодных условиях, шел ливень, была сильная турбулентность. В итоге пилоты посадили самолет на поверхность озера, недалеко от берега. К упавшему самолету были направлены рыбацкие катера и лодки. Удалось спасти многих пассажиров, находившихся в хвостовой части самолета.

    Судя по имеющейся информации, в озеро Виктория упал самолет ATR-42-500, произведенный франко-итальянской компанией ATR в 80-е годы прошлого века.

    Precision Air – крупнейшая частная авиакомпания Танзании, частично принадлежащая Kenya Airways. Компания была основан в 1993 году и выполняет внутренние и региональные рейсы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Ноября 2022
    В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет
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