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84-летняя Пелоси, одна из лидеров "путча" против Байдена, возвращается в Конгресс на 20-й срок

время публикации: 07 ноября 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 10:04
84-летняя Пелоси, одна из лидеров "путча" против Байдена, возвращается в Конгресс на 20-й срок
AP Photo/Paul Sancya

Ветеран американской политики Нэнси Пелоси, одержала победу в 11-м избирательном округе Калифорнии. 84-летняя демократка, заседающая в Палате представителей Конгресса США, переизбрана в 20-й раз.

Пелоси, впервые была избрана в Конгресс в 1986 году, возглавила демократов в Палате представителей в 2003 году, а в 2019-2023 годах стала первой женщиной, занявшей пост спикера Конгресса, показав себя эффективным и жестким политическим оператором.

Обладая огромным влиянием в Демократической партии, она оказала значительное давление на президента Джо Байдена с тем, чтобы заставить его снять кандидатуру в пользу вице-президента Камалы Харис. После этого она с Байденом не виделась, но сопровождала Харрис, когда та признала поражение на выборах.

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