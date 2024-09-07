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В США разбился самолет, погибли четыре человека

время публикации: 07 сентября 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 07:31
В США разбился самолет, погибли четыре человека
East Madison Fire Territory

Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, погибли четыре человека, сообщает AP.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщает, что самолет вылетел в пятницу, 6 сентября, из аэропорта Форт-Додж штата Айова и должен был приземлиться в аэропорту Андерсона в штате Индиана. Однако при заходе на посадку самолет упал на кукурузное поле.

Начато расследование. Возможная причина катастрофы: ошибка пилота при заходе на посадку.

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