В США разбился самолет, погибли четыре человека

Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, погибли четыре человека, сообщает AP.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщает, что самолет вылетел в пятницу, 6 сентября, из аэропорта Форт-Додж штата Айова и должен был приземлиться в аэропорту Андерсона в штате Индиана. Однако при заходе на посадку самолет упал на кукурузное поле.

Начато расследование. Возможная причина катастрофы: ошибка пилота при заходе на посадку.