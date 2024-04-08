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В Мозамбике потерпел крушение паром, более 90 погибших

время публикации: 08 апреля 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 11:38
В Мозамбике потерпел крушение паром, более 90 погибших
AP Photo

По меньшей мере 94 человека погибли и 26 считаются пропавшими без вести при крушении в Мозамбике парома, переделанного из рыболовецкой лодки. Среди погибших множество детей. Пять человек удалось спасти.

Люди направлялись на остров Мозамбик из провинции Лунга, где произошла вспышка холеры. Власти провинции Нампула, к которой относится остров, сообщают, что в Лунге из-за неверных слухов о заболевании началась паника.

В социальных сетях распространяются видео, на которых можно увидеть десятки тел, выброшенных на берег. Нет подтверждения, что на записи жертвы данного кораблекрушения.

Вспышка холеры на юге Африканского континента называют одной из самых серьезных за последнюю четверть века. Только в Мозамбике зафиксировано 13700 случаев заболевания, 30 из которых закончились летальным исходом.

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