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Мир

Скотланд-Ярд проверяет подозрения в военных преступлениях, совершенных британцами в рядах ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
Великобритания
время публикации: 08 апреля 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 11:46
Скотланд-Ярд проверяет подозрения в военных преступлениях, совершенных британцами в рядах ЦАХАЛа
AP Photo/Alastair Grant

Адвокаты, представляющие пропалестинские организации, представили в полицию Лондона материалы против десяти граждан Великобритании, которые, будучи военнослужащими ЦАХАЛа, принимали участие в военных действиях в секторе Газы.

В досье, насчитывающем 240 страниц, говорится об их причастности к военным преступлениями и преступлениям против человечности, совершенным с октября 2023 года по май 2024 года. Имена фигурантов, среди которых есть и офицеры, не называются публично.

Во главе подготовившей отчет группы юристов стоит Майкл Мэнсфилд. В документе израильских военнослужащих обвиняют в беспорядочных обстрелах гражданских объектов, целенаправленных убийствах мирного населения и сотрудников гуманитарных организаций. Как утверждается, отчет основан на свидетельствах и уликах.

Британское законодательство разрешает вести расследование против граждан королевства, даже если инкриминируемые им деяния были совершены в других странах. "Общественность придет в ужас, когда увидит: есть неоспоримые свидетельства причастности британцев к злодеяниям", – заявил адкокат Шон Самерфилд, принявший участие создании отчета.

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