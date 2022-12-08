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    В мире

    Обмен между РФ и США: Виктор Бут и Бриттни Грайнер на свободе

    время публикации: | последнее обновление:
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    Виктор Бут
    AP Photo/Apichart Weerawong, File     Бриттни Грайнер
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

    В четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в феврале этого года в аэропорту Домодедово.

    Первым об обмене сообщил американский телеканал CNN. МИД РФ подтверждает эту информацию. Белый дом также подтвердил сообщение об обмене. Ожидается выступление президента США Джо Байдена по этому поводу.

    Напомним, что 9 ноября, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс, Байден выражал надежду, что президент РФ Владимир Путин сможет пойти на компромисс в вопросе обмена заключенными для освобождения из российской тюрьмы Бриттни Грайнер.

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    О возможности обмена Грайнер на Бута еще в июле сообщал телеканал CNN. Тогда отмечалось, что Байден поддержал этот план, что позволяло обойти возражения министерства юстиции США, которое, как правило, выступает против любых подобных обменов.

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    Бриттни Грайнер, игравшая за екатеринбургский клуб УГМК, 4 августа 2022 года была приговорена в РФ к девяти годам лишения свободы за то, что в ее багаже в аэропорту нашли гашишное масло. В суде она сказала, что в отпуске в США принимала медицинскую марихуану по назначению врача и положила ее в багаж случайно, когда в спешке собирала вещи.

    В 2012 году американский суд приговорил Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в попытке продать оружие колумбийским боевикам, которые могли угрожать интересам США. Бут отрицал все обвинения и заявлял, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

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    Обсуждался вариант включения в сделку по обмену заключенными бывшего американского морпеха Пола Уилана, который в июне 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он вины не признавал и говорил, что на флешке, при получении которой его задержали, должны были быть съемки его предыдущих поездок по России. Пока он остается в колонии.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 Ноября 2022
    Reuters. Бриттни Грайнер отправили в колонию в Мордовии
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Ноября 2022
    Байден прокомментировал результаты выборов в Конгресс, выразив надежду на то, что обе партии продолжат поддерживать Украину
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 9 Ноября 2022
    Американскую баскетболистку, осужденную в России, перевели из СИЗО в колонию
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Октября 2022
    Московский суд отказался смягчить приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
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