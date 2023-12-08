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    В мире

    Резолюция Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе не принята из-за вето США

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    Резолюция Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе не принята из-за вето США
    Patrick Gruban/Wikipedia

    В пятницу, 8 декабря, вечером, в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газы.

    13 стран выступили за то, чтобы принять предложение Объединенных Арабских Эмиратов о немедленном прекращении огня, однако США наложили вето на резолюцию. Великобритания воздержалась от голосования.

    Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАСа на израильских граждан 7 октября. США уже отмечали, что "немедленное прекращение огня в секторе Газы лишь посеет семена новой войны".

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    Ранее представитель ОАЭ заявил: "В течение двух месяцев мы были свидетелями ужасающей резни в Газе, и масштабы разрушений превосходят разрушения Дрездена во время Второй мировой войны".

    Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем выступлении настаивал на том, что "после гуманитарной паузы Израиль при поддержке США перешел к более кровопролитной фазе операции".

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    В Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН: планируется проголосовать о прекращении огня в Газе
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