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    В мире

    Александр Сырский назначен главнокомандующим вооруженных сил Украины

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    Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ вооруженных сил Украины
    AP Photo/Roman

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

    До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

    Валерий Залужный, возглавлявший ВСУ до сегодняшнего дня, ушел в отставку. "Встретился с генералом Валерием Залужным, – подписано в публикации Зеленского. – Поблагодарил его за два года обороны Украины, мы обсудили, как именно необходимо обновить Вооруженные Силы Украины и кто может находиться в обновленном руководстве ВСУ. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в нашей команде".

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    Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области. Как пишет "РБК-Украина" https://www.rbc.ua/ukr/news/choli-kontrnastupu-shcho-vidomo-komanduvacha-1706724937.html, он прошел все этапы службы в армии – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ.

    Сырский командовал обороной Киева в начале вторжения России в Украину, а также разрабатывал тактику наступления в Харьковской области осенью 2022 года. Командовал действиями армии в Бахмуте.

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