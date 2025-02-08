Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1081-й день войны

Министерство обороны РФ 8 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Дроновка Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. Нанесено поражение формированиям егерской, шести механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21254 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы специальной военной автомобильной техники" – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 91100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).