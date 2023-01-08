Теракт с применением отравляющих веществ в Германии был предотвращен благодаря "Мосаду"

В воскресенье, 8 января, полиция Германии сообщила о предотвращении теракта с применением отравляющих веществ, который готовил гражданин Ирана.

Сайт "Радио Свобода" отмечает, что личность подозреваемого не раскрывается. Известно, что ему 32 года, он проживал в небольшом городе Кастроп-Рауксель на западе Германии и принадлежал к радикальным течениям ислама.

Вместе с ним был задержан еще один человек.

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В совместном заявлении прокуратуры и полиции говорилось, что движущим мотивом подозреваемых был исламский экстремизм. По неподтвержденной информации, у них изъяты цианид и рицин. Полицейские, осуществлявшие арест подозреваемых, были одеты в костюмы химической защиты.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам получило информацию о подготовке теракта от "дружественной страны".

Израильский сайт Ynet написал, что к публикации разрешена информация о том, что германские спецслужбы получили данные от "Мосада". По данным этого издания, в Израиле не исключают, что целью террористов могли быть еврейские или израильские объекты на территории Германии.

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