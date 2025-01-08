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Мир

Трамп опубликовал карты, "включив" Канаду в состав США

США
Канада
Дональд Трамп
время публикации: 08 января 2025 г., 05:42 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 05:51
Трамп опубликовал карты, "включив" Канаду в состав США
AP Photo/Evan Vucci

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал две карты, "включив" Канаду в состав США.

На первой карте, с подписью "Oh Canada!", изображение флага США покрывает территорию Соединенных Штатов и Канады.

Вторую карту, на которой территория США и Канады просто покрыта одним цветом, Трамп опубликовал без всяких подписей.

Несколько дней назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покидает пост главы правительства и председателя Либеральной партии. Политик заявил, что сделает это, как только партия изберет преемника. 53-летний Трюдо возглавляет правительство Канады девять лет.

Политические противники Трюдо призывают провести их раньше этой даты, и даже товарищи премьера по партии говорят, что отставка запоздала – особенно с учетом победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сам Трамп не мог воздержаться от комментария. Он вновь призвал Канаду вступить в США в качестве 51-го штата. "Многие канадцы были бы счастливы. Никаких тарифов, ниже налоги и полная защита от российских и китайских угроз", – написал он тогда в социальной сети Truth.

Трюдо отреагировал на этот призыв Трампа, заявив, что "нет ни малейшего шанса" на то, что Канада станет частью США. Он отметил, что два государства Северной Америки "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

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