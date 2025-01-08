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Мир

Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 08 января 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 20:04
Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших
ДСНС України

В среду, 8 января, армия РФ нанесла авиаудар по промышленному объекту в Запорожье. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что известно о 13 погибших и 18 раненых.

По данным украинских властей, были сброшено две управляемые авиабомбы, зафиксировано попадание по жилым домам.

9 января в Запорожье объявлен днем траура, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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