Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших
время публикации: 08 января 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 20:04
В среду, 8 января, армия РФ нанесла авиаудар по промышленному объекту в Запорожье. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что известно о 13 погибших и 18 раненых.
По данным украинских властей, были сброшено две управляемые авиабомбы, зафиксировано попадание по жилым домам.
9 января в Запорожье объявлен днем траура, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".