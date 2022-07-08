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    В мире

    У экс-премьера Японии Синдзо Абэ после покушения остановилось сердце

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    У экс-премьера Японии Синдзо Абэ после покушения остановилось сердце
    AP Photo/Eugene Hoshiko

    Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подвергшийся вооруженному нападению во время предвыборного выступления в городе Нара, доставлен в больницу Медицинского университета Нары, сообщает японский телеканал NHK.

    По данным СМИ, Абэ не подает признаков жизни, у него зафиксированы остановка сердца и остановка дыхания. Он в критическом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

    Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие. Он заявил следователям, что намеревался убить политика, действиями которого был недоволен, сообщает японский телеканал NHK.

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    По данным СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Тецуя – бывший морпех, служивший в морских силах самообороны Японии в течение трех лет в середине 2000-х годов. В экс-премьера он стрелял из самодельной винтовки.

    Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио.

    При канцелярии премьер-министра создан кризисный центр.

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    В пятницу, 8 июля, примерно в 11:30 по местному в городе Нара было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Нападавший зашел со спины, когда Абэ выступал перед людьми на открытом пространстве.

    67-летний политик получил пулевое ранение. В бессознательном состоянии он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары.

    Напомним, что в августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об уходе в отставку в связи с состоянием здоровья. Тогда сообщалось, что он многие годы страдает от язвенного колита (хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки). Именно из-за этой болезни он уходил в отставку в 2006 году, а в 2012-м вновь был избран на пост главы правительства Японии.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июля 2022
    Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, политик ранен
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