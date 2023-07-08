Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до восьми человек

Число погибших в украинском городе Лиман Донецкой области в результате российского обстрела возросло до восьми человек. Ранения получили не менее 13 человек.

Напомним, в субботу, 8 июля, российские военные обстреляли Лиман Донецкой области из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил: "Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО – попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин".

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"Российские террористы продолжают бить по гражданскому населению Донецкой области. Все их преступления тщательно документируем", – подчеркнул глава ОВА.

Спасатели ликвидировали несколько пожаров, начавшихся после обстрела: горели частный жилой дом, пристройки к зданию типографии и три легковых автомобиля.