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    В мире

    Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до восьми человек

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    Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до восьми человек
    Ukrainian Emergency Service via AP

    Число погибших в украинском городе Лиман Донецкой области в результате российского обстрела возросло до восьми человек. Ранения получили не менее 13 человек.

    Напомним, в субботу, 8 июля, российские военные обстреляли Лиман Донецкой области из реактивных систем залпового огня.

    Об этом сообщает МВД Украины.

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    Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил: "Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО – попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин".

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    "Российские террористы продолжают бить по гражданскому населению Донецкой области. Все их преступления тщательно документируем", – подчеркнул глава ОВА.

    Спасатели ликвидировали несколько пожаров, начавшихся после обстрела: горели частный жилой дом, пристройки к зданию типографии и три легковых автомобиля.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июля 2023
    Российские военные обстреляли Лиман Донецкой области; не менее шести погибших
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