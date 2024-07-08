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Мир

Массированный ракетный удар по Украине, в Киеве есть погибшие в детской больнице

время публикации: 08 июля 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 13:10
Массированный ракетный удар по Украине, в Киеве есть погибшие в детской больнице
AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Российская армия 8 июля нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено около 40 ракет. Атаке подверглись Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Среди объектов, подвергшихся удару, – детская больница "Охматдет" в украинской столице. Начат разбор завалов, под которыми находятся люди, проводится эвакуация пациентов в другие лечебные заведения. По первоначальной информации в больнице есть погибшие.

В Шевченковском районе Киева разрушен подъезд жилого дома. В Кривом Роге есть несколько попаданий, одно из которых – в промышленное предприятие. Сообщается о 10 погибших и 31 пострадавшем.

Мир
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