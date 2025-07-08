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Мир

В аэропорту Манчестера двое арабов избили сотрудников полиции; виновным предъявлены обвинения

Великобритания
время публикации: 08 июля 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 19:46
В аэропорту Манчестера двое арабов избили сотрудников полиции; виновным предъявлены обвинения
AP Photo/Rui Vieira

В королевском суде Ливерпуля судят двух арабов, братьев Мухаммада Фахира Амаза, 20 лет, и 26-летнего Мухаммада Амада, обвиняемых в нападении на трех полицейских в аэропорту Манчестера, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 23 июля прошлого года в кафе Starbucks в аэропорту, куда полиция прибыла после сообщения о конфликте одного из братьев с клиентом, в ходе которого Амаз ударил мужчину. Полицейские пытались задержать дебошира, но братья напали на них и избили, а затем скрылись с места происшествия.

Присяжным показали записи с камер видеонаблюдения, судя по которым, по мнению прокуроров, обвиняемые продемонстрировали "высокий уровень насилия". Братья нанесли более десяти ударов двум вооруженным констеблям и невооруженной девушке-сотруднице полиции.

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