В аэропорту Манчестера двое арабов избили сотрудников полиции; виновным предъявлены обвинения

В королевском суде Ливерпуля судят двух арабов, братьев Мухаммада Фахира Амаза, 20 лет, и 26-летнего Мухаммада Амада, обвиняемых в нападении на трех полицейских в аэропорту Манчестера, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 23 июля прошлого года в кафе Starbucks в аэропорту, куда полиция прибыла после сообщения о конфликте одного из братьев с клиентом, в ходе которого Амаз ударил мужчину. Полицейские пытались задержать дебошира, но братья напали на них и избили, а затем скрылись с места происшествия.

Присяжным показали записи с камер видеонаблюдения, судя по которым, по мнению прокуроров, обвиняемые продемонстрировали "высокий уровень насилия". Братья нанесли более десяти ударов двум вооруженным констеблям и невооруженной девушке-сотруднице полиции.