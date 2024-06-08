Экс-астронавт Уильям Андерс погиб в возрасте 90 лет, управляя самолетом

Бывший американский астронавт, 90-летний Уильям Андерс, 7 июня погиб в авиакатастрофе: самолет, который он пилотировал, упал в воду и затонул у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон, передает агентство Associated Press со ссылкой на Грега Андерса, сына погибшего.

Уильям Элисон "Билл" Андерс родился 17 октября 1933 года в Британском Гонконге в семье офицера флота США. 21-27 декабря 1968 года совершил полёт в космос в составе экипажа космического корабля "Аполлон-8", это был первый в истории пилотируемый полет к Луне. Он сделал уникальную цветную фотографию "Восход Земли" с окололунной орбиты.

Впоследствии генерал-майор в отставке Уильям Андерс находился на государственной службе, был послом США в Норвегии, занимал руководящие должности в крупных корпорациях. Общий налет на различных типах летательных аппаратов более 6000 часов. Продолжал активно летать на небольших винтовых самолетах до последнего дня.