В Боготе совершено покушение на сенатора Урибе
время публикации: 08 июня 2025 г., 05:54 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 06:01
В Боготе, в районе Фонтибон, было совершено покушение на сенатора Мигеля Урибе, в октябре объявившего о намерении баллотироваться на пост президента Колумбии от правой партии "Демократический центр".
Урибе был тяжело ранен. Покушавшийся стрелял ему в спину. Охранники сенатора открыли огонь, сообщается об одном пострадавшем.
Раненый сенатор доставлен в больницу.
Мужчина, выстреливший в Мигеля Урибе, задержан. Об этом сообщил мэр Боготы Карлос Галан.
Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал нападение на Урибе "покушением на страну и ее демократию".