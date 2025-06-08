В США пойман бывший глава полиции, осужденный за убийство и изнасилование

В штате Арканзас задержан бывший глава полиции города Гейтвей Грант Хардин, приговоренный к длительному сроку заключения за убийство и изнасилование и бежавший из тюрьмы около двух недель назад.

Он бежал из тюрьмы 25 мая, переодевшись с костюм, напоминающий форму тюремщиков. Нашли его всего в 2,5 километрах от тюрьмы, когда собака взяла его след. Хардин был изможден и не сопротивлялся.

"Теперь наши жители могут спать спокойно. Я благодарю агентов ФБР и Министерство внутренней безопасности, направившее сотрудников пограничной службы, за помощь в поисках", – заявила губернатор штата Арканзас Сара Хаккаби.

Хардин был признан виновным в убийстве в 2017 году 59-летнего сотрудника водопроводной компании Джеймса Эплтона и приговорен к 30 годам лишения свободы. Его ДНК позволило установить, что именно он изнасиловал в 1997 году 27-летнюю учительницу. За это преступление он получил 50-летний тюремный срок.