Армия РФ нанесла удар по Доброполью Донецкой области, погибли более 10 человек

Вечером в пятницу, 7 марта, армия РФ нанесла удар по центральной части города Доброполье в Донецкой области. В результате атаки погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения, говорится в заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании", – сказано в сообщении, которое приводит ВВС.

Российские военные не комментировали эти заявления.

Прифронтовой город Доброполье находится к северу от Покровска. Накануне сообщалось, что ВСУ контратакуют под Покровском.