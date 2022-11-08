Выборы в Конгресс США: опросы пророчат республиканцам полную победу

В США проходят 8 ноября промежуточные выборы. Американцам предстоит избрать всех 435 депутатов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, 39 из 50 губернаторов штатов, а также членов местных законодательных собраний, судей и шерифов.

Согласно опросам общественного мнения, обе палаты Конгресса перейдут под контроль республиканцев, что значительно осложнит жизнь администрации Джо Байдена. Палата представителей и Сенат будут оспаривать как законодательные инициативы президента, ужесточат контроль над финансами.

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Республиканцам удалось превратить выборы в своего рода референдум по экономической политике президента Байдена. Они возложили на лидера демократов ответственность за инфляцию, достигшую рекордных за последние десятилетия показателей.

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Под вопросом оказалась и способность дряхлеющего президента выполнять свои обязанности. В ходе избирательной кампании он вновь делал оговорки, нередко выглядел дезориентированным. Его предшественник Дональд Трамп, активно поддерживавший своих сторонников, не оставил сомнений, что речь идет о начале борьбы за Белый дом.