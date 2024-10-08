Авиакомпания Qantas извинилась за показанный пассажирам фильм для взрослых

Австралийская авиакомпания Qantas принесла извинения за инцидент, происшедший несколько дней назад на рейсе из Сиднея в Токио. Пассажирам был показан фильм "Папуля", обладающий рейтингом R – "только для взрослых".

Компания сообщила, что причиной этого стала неисправность системы развлечений на борту, из-за которой всем мог быть показан только один фильм. Когда персонал предложил пассажирам выбрать, что смотреть, большинство попросило эту ленту, сообщает CNN.

Драма 2023 года с Шоном Пенном и Дакотой Джонсон в главных ролях получила рейтинг R за обилие нецензурных слов, эпизоды наготы и другие материалы сексуальной направленности. Только через час видео было переключено на фильм, подходящий для семейного просмотра.