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    В мире

    Умерла королева Великобритании Елизавета II

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    Умерла королева Великобритании Елизавета II

    Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, правившая дольше всех британских монархов, скончалась в возрасте 96 лет.

    "Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем", – говорится в сообщении, опубликованном королевской семьей.

    Телеканал CNN передал, что ее сын Чарльз, ставший новым королем Великобритании, вернется в Лондон в пятницу, 9 сентября.

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    Сайт Politico на фоне сообщений об ухудшении здоровья королевы Великобритании написал о существовании секретного плана "Операция Лондонский мост", в котором детально расписан порядок действий в случае смерти Елизаветы II. План был обновлен во время пандемии коронавируса.

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    Согласно этим данным, первым человеком за пределом Букингемского дворца, которому сообщили о смерти королевы, стала премьер-министр, после чего были уведомлены другие члены правительства, члены Тайного совета, высшее руководство страны. Только после этого, согласно этому плану, о смерти королевы будет сообщено через СМИ.

    На Даунинг-стрит приспущены флаги. Премьер-министр Лиз Трасс обратилась к нации, назвав смерть королевы Елизаветы II. "Благодаря ей Британия стала великой страной. Сейчас мы современная, процветающая, динамичная нация. Королева Елизавета II обеспечила нам стабильность и силу, в которых мы нуждались", - заявила премьер-министр. Лиз Трасс завершила свою речь с призывом объединяться вокруг Карла III, нового короля Великобритании. "С уходом эпохи Елизаветы II мы вступаем в новую эру в истории нашей страны", - сказала она, завершив речь словами: "Боже, храни короля!". Таким образом, стало известно, что править страной сын Елизаветы, Чарльз, будет под именем Карл III.

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    "От имени правительства Израиля и граждан Израиля выражаю соболезнования королевской семье и гражданам Соединенного Королевства в связи с кончиной Ее Величества королевы Елизаветы II. Королева была выдающимся человеком, уникальным лидером, символизирующим преданность и любовь к своей родине", – говорится в сообщении, опубликованном премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

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    Королева Елизавета II. Фотогалерея

    Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. В возрасте 21 года Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. 6 февраля 1952 года, после смерти отца Георга VI, Елизавета была провозглашена королевой Великобритании. Является старейшим из ныне живущих монархов.

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    Елизавета и Филипп прожили вместе более 73 лет. У них родились четверо детей: трое сыновей и дочь. Старший сын Чарльз, принц Уэльский, является наследником престола.

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    9 апреля 2021 года Филипп умер, не дожив несколько месяцев до своего столетия.

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