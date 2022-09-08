Врачи королевы Елизаветы обеспокоены состоянием ее здоровья, семья собирается в замке Балморал

Согласно заявлению Букингемского дворца, врачи королевы Елизаветы Второй после утреннего осмотра рекомендовали королеве оставаться под медицинским наблюдением.

Врачи выражают обеспокоенность состоянием здоровья 96-летней королевы.

В настоящий момент Елизавета Вторая находится в замке Балморал в Шотландии. С ней принц Чарльз. Позже в замок приехали ее дочь Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

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Сообщается, что в Балмор выехал принц Уильям, герцог Кембриджский.

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл также направились к королеве.

Королева Елизавета II. Фотогалерея

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Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. В возрасте 21 года Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. 6 февраля 1952 года, после смерти отца Георга VI, Елизавета была провозглашена королевой Великобритании. Является старейшим из ныне живущих монархов.

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Елизавета и Филипп прожили вместе более 73 лет. У них родились четверо детей: трое сыновей и дочь. Старший сын Чарльз, принц Уэльский, является наследником престола.

9 апреля 2021 года Филипп умер, не дожив несколько месяцев до своего столетия.