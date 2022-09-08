adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.425 ₪ 3.432 ₪
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Врачи королевы Елизаветы обеспокоены состоянием ее здоровья, семья собирается в замке Балморал

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Королева Елизавета Вторая, 6 сентября 2022 года
    Jane Barlow/Pool Photo via AP, File

    Согласно заявлению Букингемского дворца, врачи королевы Елизаветы Второй после утреннего осмотра рекомендовали королеве оставаться под медицинским наблюдением.

    Врачи выражают обеспокоенность состоянием здоровья 96-летней королевы.

    В настоящий момент Елизавета Вторая находится в замке Балморал в Шотландии. С ней принц Чарльз. Позже в замок приехали ее дочь Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

    adv_11 m_ar_1

    Сообщается, что в Балмор выехал принц Уильям, герцог Кембриджский.

    adv_12 incontent_1

    Принц Гарри и его супруга Меган Маркл также направились к королеве.

    Королева Елизавета II. Фотогалерея

    adv_13 m_ar_2

    Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. В возрасте 21 года Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. 6 февраля 1952 года, после смерти отца Георга VI, Елизавета была провозглашена королевой Великобритании. Является старейшим из ныне живущих монархов.

    adv_14 incontent_2

    Елизавета и Филипп прожили вместе более 73 лет. У них родились четверо детей: трое сыновей и дочь. Старший сын Чарльз, принц Уэльский, является наследником престола.

    9 апреля 2021 года Филипп умер, не дожив несколько месяцев до своего столетия.

    adv_15 m_ar_3

    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 2 Июня 2022
    Платиновый юбилей царствования: британская королева отмечает 70-летие со дня восшествия на престол. Фоторепортаж
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 6 Февраля 2022
    70 лет на престоле: платиновый юбилей правления Елизаветы II. Фотогалерея
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:09 Военный суд: подполковник, тайно снимавший девушек-военнослужащих в интимным ситуациях, останется под стражей
    16:40 В Яффо предотвращен теракт, задержан вооруженный житель Шхема
    16:28 Въезд российских туристов в Польшу и балтийские страны будет прекращен 19 сентября
    16:17 В районе Херсона ранен итальянский журналист. Минобороны РФ заявило о "провокации украинских спецслужб"
    15:30 Итоги валютных торгов 8 сентября 2022 года: курс доллара снизился, курс евро повысился, доллар снова дешевле евро
    15:28 Эрдоган вторит Путину: "Украинское зерно вывозится в Европу"
    15:01 Врачи королевы Елизаветы обеспокоены состоянием ее здоровья, семья собирается в замке Балморал
    14:10 "Свет сквозь дым": израильские художницы иллюстрируют военный дневник жительницы Харькова
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5