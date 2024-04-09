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Лидер австралийской оппозиции: "ХАМАС должен капитулировать"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 08:40
Лидер австралийской оппозиции: "ХАМАС должен капитулировать"
AP Photo/Rod McGuirk

Теневой министр иностранных дел Австралии, бывший министр финансов Саймон Бирмингем призвал международное сообщество оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить эту группировку освободить израильских заложников.

"ХАМАС должен капитулировать. Это приведет к прекращению огня и прекратит военные действия. Трагедия в том, что ХАМАС отказывается освобождать заложников, не желает отказываться от террористической инфраструктуры", – заявил политик каналу Sky News Australia.

"Необходимо лишить ХАМАС потенциала и обеспечить освобождение заложников. Мы полностью поддерживаем эти цели", – сообщил ведущий представитель австралийской оппозиции.

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