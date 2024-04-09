Лидер австралийской оппозиции: "ХАМАС должен капитулировать"
время публикации: 09 апреля 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 08:40
Теневой министр иностранных дел Австралии, бывший министр финансов Саймон Бирмингем призвал международное сообщество оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить эту группировку освободить израильских заложников.
"ХАМАС должен капитулировать. Это приведет к прекращению огня и прекратит военные действия. Трагедия в том, что ХАМАС отказывается освобождать заложников, не желает отказываться от террористической инфраструктуры", – заявил политик каналу Sky News Australia.
"Необходимо лишить ХАМАС потенциала и обеспечить освобождение заложников. Мы полностью поддерживаем эти цели", – сообщил ведущий представитель австралийской оппозиции.